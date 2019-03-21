Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.
Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах
  • Reuters

«В то время, когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!» — написал Нетаньяху в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Глава Белого дома отметил, что эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.

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