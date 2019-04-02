«Пока Анкара не откажется»: США намерены приостановить участие Турции в программе F-35 из-за закупки С-400

США приостанавливают поставки в Турцию оборудования, связанного с производством истребителей F-35, до тех пор пока Анкара не откажется от закупки российских ЗРК С-400 «Триумф». Об этом сообщили в Пентагоне. В Вашингтоне также подчеркнули, что участие Турции в программе F-35 в целом оказалось под угрозой из-за контракта с Москвой. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Анкара не станет пересматривать решение о закупке российских зенитных ракетных систем под давлением со стороны США.

Участие Турции в программе по созданию американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 может быть приостановлено из-за закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.

«До тех пор пока они (Турция. — RT) не откажутся от поставок С-400, США прекратили поставки и деятельность, связанную с предоставлением Турции оперативного потенциала по F-35. Если Турция приобретёт С-400, продолжение её участия в программе F-35 будет под угрозой», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, американская сторона сожалеет о сложившейся ситуации, но вынуждена предпринимать шаги для защиты общих инвестиций «в критически важные технологии». Представитель Пентагона подчеркнул, что диалог с Турцией продолжится.

На авиационном заводе, где идут работы по сборке F-35. Техас, США

Reuters

© Lockheed Martin/Randy A. Crites

«Соединённые Штаты ясно говорили, что приобретение Турцией С-400 неприемлемо. Таким образом, Министерство обороны (США. — RT) начало предпринимать шаги, необходимые для обеспечения планирования и устойчивости цепочки поставок F-35. Мы разрабатываем вторичные источники поставок для произведённых в Турции деталей», — заметил Саммерс.

Ранее СМИ уже сообщали о возможном исключении Анкары из программы производства деталей для F-35. Источники отмечали, что сейчас Турция изготавливает порядка 800 деталей для истребителей, включая части фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилота. Не исключено, что производство ряда элементов могут поручить другим подрядчикам.

«Мы ясно дали понять Турции, что потенциальное приобретение С-400 повлечёт за собой пересмотр участия страны в программе F-35, ставит под угрозу возможные поставки оружия в Турцию в будущем, а также может привести к возможным санкциям в рамках CAATSA», — отмечал ранее представитель Госдепа США.

Согласно закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), Вашингтон может вводить ограничительные меры против стран, участвующих в сделках с компаниями из Ирана, России и КНДР, находящимися под санкциями США.

Наряду с этим в конце марта группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесла в конгресс законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от приобретения российских систем С-400. Как отмечало издание The Hill, документ был последней попыткой законодателей и официальных лиц США переубедить турецкую сторону.

«Перспектива того, что Россия получит доступ к американскому самолёту и технологии в стране, входящей в НАТО, — Турции, является серьёзным риском для национальной и глобальной безопасности», — заявляла Джин Шахин, одна из соавторов проекта.

ЗРК С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Шагов назад в отношении С-400 не будет»

Отметим, что заявление о приостановке поставок по программе F-35 было сделано накануне двухдневного визита в США министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Дипломат проведёт в Вашингтоне двусторонние встречи, а также примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летней годовщине со дня основания НАТО.

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В последнее время представители военных и дипломатических кругов администрации США регулярно высказываются относительно возможных последствий, с которыми может столкнуться Анкара, если всё же примет на вооружение С-400. Однако турецкие власти, в частности президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно заявляли, что вопрос о поставках российских ЗРК закрыт — Анкара подписала контракт с Москвой и не намерена его пересматривать.

«Никаких шагов назад в вопросе С-400 не будет. А что касается Patriot (американская система ПВО. — RT), если США предложат нам хорошие условия, то мы открыты и для них», — пояснял турецкий лидер в интервью телеканалу TGRT 25 марта.

Ожидается, что российские зенитные ракетные системы должны прибыть в Турцию уже в июле 2019 года. Как указывал директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов, продвижение по этому вопросу «идёт очень гладко».

По словам главы Минобороны республики Хулуси Акара, выбор в пользу С-400 был сделан исходя их национальных интересов и существующих угроз в сфере ПРО: «Закупка С-400 — это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности».