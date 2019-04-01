Reuters: США отменили поставки Турции материалов для F-35 из-за С-400

Соединённые Штаты прекратили поставку Турции оборудования, относящегося к истребителям F-35, в связи с покупкой Анкарой С-400. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.

«Официальные лица США сообщили своим турецким коллегам, что они не получат дальнейших поставок оборудования, связанного с F-35, необходимого для подготовки к прибытию самолёта», — говорится в тексте.

Источники заявили, что следующая партия учебного оборудования и все последующие поставки материалов, относящихся к F-35, были отменены.

Ранее группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом.