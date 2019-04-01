Reuters: США отменили поставки Турции материалов для F-35 из-за С-400

Короткая ссылка
Соединённые Штаты прекратили поставку Турции оборудования, относящегося к истребителям F-35, в связи с покупкой Анкарой С-400. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.
Reuters: США отменили поставки Турции материалов для F-35 из-за С-400
  • РИА Новости

«Официальные лица США сообщили своим турецким коллегам, что они не получат дальнейших поставок оборудования, связанного с F-35, необходимого для подготовки к прибытию самолёта», — говорится в тексте.

Источники заявили, что следующая партия учебного оборудования и все последующие поставки материалов, относящихся к F-35, были отменены.

Ранее группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить