Reuters: США отменили поставки Турции материалов для F-35 из-за С-400
- РИА Новости
«Официальные лица США сообщили своим турецким коллегам, что они не получат дальнейших поставок оборудования, связанного с F-35, необходимого для подготовки к прибытию самолёта», — говорится в тексте.
Источники заявили, что следующая партия учебного оборудования и все последующие поставки материалов, относящихся к F-35, были отменены.
Ранее группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом.