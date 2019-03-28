В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.

«Турция является важным союзником и партнёром НАТО в решении ряда приоритетных вопросов национальной безопасности США, Вызывает беспокойство, что Турция стремится к тесному сотрудничеству в области обороны с Россией, авторитарный правитель которой стремится подорвать интересы НАТО и США на каждом шагу» — цитирует The Hill сенатора от партии республиканцев Джеймс Лэнкфорд.

Согласно законопроекту, администрация американского лидера Дональда Трампа должна подтвердить конгрессу, что Турция не закупит С-400, прежде чем Анкара сможет получить F-35.

Как отмечает издание, этот «законопроект является последней попыткой законодателей и официальных лиц США убедить Турцию не покупать российский С-400».

Ранее в Госдепе заявили, что если Анкара приобретёт С-400, то США могут ввести против Турции санкции.

Позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения санкций.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом.