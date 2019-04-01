Пентагон потребовал «безусловного» отказа Турции от С-400

Соединённые Штаты требуют «безусловного» отказа Турции от российских комплексов С-400 и прекращают поставки по программе F-35. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

Об этом информирует РИА Новости.

«Пока не будет безусловного решения Турции отказаться от поставок С-400, поставки и деятельность, связанная с предоставлением Турции оперативного потенциала, связанного с F-35, прекращены», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что диалог с Турцией по этому вопросу продолжается.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что США прекратили поставку Турции оборудования, относящегося к истребителям F-35, в связи с покупкой турецкой стороной С-400.

В конце марта группа сенаторов США представила проект закона, который запрещает передавать истребители F-35 Турции, пока Анкара не откажется от плана покупки С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по С-400 завершённым делом.