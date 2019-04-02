США ищут альтернативных поставщиков деталей для F-35 вместо Турции

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В Пентагоне заявили, что участие Турции в программе по совместному созданию самолёта F-35 находится под угрозой в связи с покупкой Анкарой российских ЗРК С-400, в настоящее время изучаются другие источники поставок деталей.

«Соединённые Штаты ясно говорили, что приобретение Турцией С-400 неприемлемо. Таким образом, Министерство обороны начало предпринимать шаги, необходимые для обеспечения необходимого планирования и устойчивости цепочки поставок F-35. Мы разрабатываем вторичные источники поставок для произведённых в Турции деталей», — заявил РИА Новости и.о. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.

По его словам, Минобороны предпринимает «предусмотрительные шаги», чтобы защитить «общие инвестиции в критически важные технологии».

Ранее Соединённые Штаты потребовали «безусловного» отказа Турции от российских комплексов С-400 и прекратили поставки по программе F-35.

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