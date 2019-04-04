«Решённый вопрос»: почему Турция не поддаётся давлению США в вопросе закупок С-400

Приобретение Турцией российских систем С-400 — «решённый вопрос», заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Таким образом Анкара в очередной раз ответила на попытки США сорвать сделку. Ранее Вашингтон приостановил участие Турции в программе закупок истребителей F-35, а также допустил введение санкций против республики. Эксперты отмечают, что Анкара отстаивает своё право проводить независимую политику. Впрочем, аналитики полагают, что турецкие власти стремятся наладить отношения с Америкой, однако Белый дом не желает идти на какие-либо уступки.

Сделка по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 не подлежит ни обсуждению, ни отмене. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая в американском аналитическом центре Атлантический совет.

«Это завершённая сделка, решённый вопрос. Мы не откажемся от этого решения», — приводит слова министра агентство Интерфакс.

Чавушоглу подчеркнул, что при президенте Бараке Обаме у США был шанс предложить Турции свой аналог С-400 — американскую систему ПРО Patriot. Но США этот шанс упустили.

«И даже Дональд Трамп отмечал, что это ошибка предыдущей администрации США, которая не заключила сделку о поставках систем Patriot», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также заявил, что никто не сможет заставить Анкару сделать выбор между Россией и Западом.

«Турция не выстраивается по американской команде: страна имеет вторую по значимости армию в НАТО и считает, что вправе проводить собственную политику в рамках альянса, а не слепо следовать устанавливаемым из Вашингтона правилам. Это, естественно, США раздражает», — отметил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Фитин.

Также, по мнению экспертов, выбор российских ЗРК С-400 имеет и чисто практические причины.

«Турция понимает, что российский комплекс — лучший. Кроме того, Россия планирует передать Анкаре ряд технологий. Турции это интересно, потому что она хочет развивать свою военную промышленность, чтобы не зависеть полностью от вооружений НАТО», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Однако США не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», написал в Twitter вице-президент США Майк Пенс.

«Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс», — говорится в сообщении Пенса.

Впрочем, на это ответил турецкий вице-президент Фуат Октай. Он тоже предложил Соединённым Штатам сделать выбор между дружбой с Турцией и объединением с врагами Анкары.

«Соединённые Штаты должны выбрать. Хотят ли они остаться союзником Турции или рискнуть нашей дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать защиту союзника НАТО от врагов?» — написал он в Twitter.

Вероятнее всего, речь идёт о поддержке, которую США оказывают курдам в Сирии.

Цена вопроса

В ходе выступления в Атлантическом совете Мевлют Чавушоглу отверг аргументы противников сделки по С-400, утверждающих, что российские зенитно-ракетные системы не будут вписываться в стандарты вооружений, принятых в НАТО.

«Генсек НАТОоднозначно дал понять, что любой член НАТО может покупать любую военную технику у любой страны», — заявил он.

Напомним, в апреле 2018 года во время визита в Анкару генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью местному телеканалу NTV действительно назвал покупку С-400 суверенным правом Турции. Правда, при этом он подчеркнул, что вопрос интеграции российского вооружения в систему ПВО НАТО всё равно чрезвычайно важен. Чавушоглу, однако, обращает внимание на то, что С-400 приобретается не для совместных действий с другими членами альянса, а только для защиты территории страны.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

© Министерство Обороны РФ/РИА Новости

Чавушоглу отметил, что сделка с Россией не означает отказ Турции от намерения приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35.

«Мы согласны продолжать работать над этим вопросом», — сказал он.

Чавушоглу так же выразил надежду, что покупка С-400 не повлечёт санкций со стороны США.

Напомним, 2 апреля американцы приостановили участие Турции в программе закупки F-35 из-за намерения Анкары приобрести российскую зенитную систему.

«Если Турция приобретёт С-400, продолжение её участия в программе F-35 будет под угрозой», — цитирует РИА Новости исполняющего обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльза Саммерса.

Более того, американцы допускают применение к Турции санкций по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла. Это заявление было подготовлено к слушаниям в комитете палаты представителей США по иностранным делам, посвященным военному сотрудничеству с Турцией.

Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев отмечает, что США не нравится сам факт сотрудничества Турции и России.

«Комплексы С-400 будут обслуживаться российскими специалистами. И американцы опасаются, что Россия получит важные данные о воздушной обороне НАТО», — сказал он RT.

Выборы, курды и Гюлен

Приостановка программы закупки F-35 — не единственный пример давления, оказываемого в последнее время США на Турцию, отмечают эксперты. 3 апреля руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино заявил, что США ждут от официальной Анкары «принятия законных результатов выборов» в местные органы власти Турции, которые прошли 31 марта. На это резко отреагировал официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

«Ни одному государству не дано право выходить за рамки демократии и вмешиваться в выборные процессы в других странах, а также позиционировать себя в качестве законного источника легитимности итогов голосования», — цитирует ТАСС распространенное в среду, 3 апреля, заявление Аксоя.

Также по теме Победа правящей партии: в Турции подводят итоги муниципальных выборов Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, одержала победу на муниципальных...

Представитель МИД Турции потребовал от американских властей «отказаться от антидемократических оценок и стереотипов», связанных с его страной.

Официальные итоги местных выборов будут объявлены только 11 апреля. По предварительным данным Высшей избирательной комиссии Турции, победу на них одержала Партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом в крупных городах — Анкаре, Стамбуле и Измире — успеха добились оппоненты действующей власти. Турецкая оппозиция опасается, что президент добьётся отмены результатов выборов в ключевых мегаполисах, где победили его противники. Аналитики считают, что американцы пытаются использовать эти опасения.

По мнению экспертов, сомнения в готовности турецких властей уважать демократическую процедуру, которые высказали США, призваны посеять недоверие к нынешнему руководству Турции и вынудить его пойти на уступки, в том числе и по закупкам вооружений.

«Естественно, турецкие власти возмущены таким давлением и не хотят ему подчиняться», — отметил Владимир Фитин.

Конфликт, связанный с С-400, является частью общего ухудшения отношений США и Турции, которое началось после попытки госпереворота в 2016 году, подчеркнул эксперт.

Беспорядки в Анкаре, июль 2016 года

Reuters

© Tumay Berkin

«Эрдоган требует от американских властей выдать проповедника Фетхуллаха Гюлена и прекратить с ним всякое сотрудничество. Турецкие власти обвиняют его в организации попытки переворота в июле 2016 года», — напоминает Фитин.

В настоящее время Гюлен проживает в США, в городе Сэйлорсбург, штат Пенсильвания. Неоднократные запросы Анкары относительно его выдачи американские власти игнорируют.

Кроме того, интересы США и Турции сталкиваются в Сирии, где американцы поддерживают курдскую группировку «Отряды народной самообороны».

«Для турецких властей она является террористической, тесно связанной с курдскими сепаратистами в Турции, с которыми Анкара на протяжении 20 лет ведёт непримиримую борьбу. А для США «Отряды народной самообороны» — ценный союзник», — говорит Фитин.

Перспективы отношений

США не устраивает и турецкая многополярная амбициозная политика, считает Юрий Мавашев.

«Турция за последнее время открыла сотни дипломатических представительств в Африке, стали активнее работать турецкие гуманитарные организации. Турецкая политика приобрела определённую популярность в мире. Всё это не очень нравится американцам», — пояснил эксперт.

В некоторых внешнеполитических вопросах, констатирует Мавашев, позиции США и Турции вообще кардинально расходятся: например, Анкара поддерживает Венесуэлу и её президента Николаса Мадуро.

«Турция раздражает не только своей самостоятельностью, но и тем, что показывает «дурной» пример другим странам», — замечает эксперт.

Вместе с тем он призывает не делать далеко идущих выводов о том, что Турция обязательно выйдет из орбиты влияния США.

«Эрдоган рассчитывает нормализовать отношения с Вашингтоном, потому что Турция финансово завязана на Соединенные Штаты. Об этом американцы напомнили, обвалив турецкую лиру, за последнее время валюта потеряла около 30% от стоимости», — говорит Мавашев.

Владимир Фитин также считает, что Турция хотела бы наладить отношения с американцами.

«Однако действия США не позволяют этого сделать, так как ни по одному спорному вопросу они на уступки Эрдогану не идут», — подытожил эксперт.