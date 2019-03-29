«У них нет плана действий»: глава МИД Турции рассказал об условии вывода войск США из Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили контракт на поставку российских ЗРК С-400, раскритиковали признание Вашингтоном израильского суверенитета над Голанскими высотами и отметили, что по отношению к Сирии должен сохраняться принцип территориальной целостности. Кроме того, Чавушоглу заявил, что США не будут выводить свои войска из арабской республики, если граничащий с Турцией регион страны окажется под контролем Дамаска.

У США нет плана по выводу своих военных из Сирии, а со стороны Вашингтона слышны весьма противоречивые высказывания. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Что касается сохранения территориальной целостности Сирии, то наша позиция известна… А США, озвучившие решение о выводе своих сил, не выработали стратегию и не имеют плана действий… По этому вопросу с их стороны поступают противоречивые высказывания», — сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье.

Чавушоглу подчеркнул, вывод войск США из Сирии «важен для страны и всего региона», для чего Турция проводит переговоры как с американской стороной, так и с другими партнёрами.

При этом американское военное присутствие в САР может сохраниться — в том случае, если север Сирии, граничащий с Турцией, окажется под контролем правительственных войск арабской республики, сообщил Чавушоглу.

«Создание зоны безопасности на севере Сирии необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции. Это не нарушает территориальную целостность соседнего государства. США сказали, что если режим вернётся туда, то они не выйдут», — добавил турецкий министр, подчеркнув, что вывод американских войск из Сирии «важен для страны и всего региона».

Так, 18 февраля спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не намерен передавать Дамаску северо-восток САР, который на данный момент находится под контролем лояльных американскому руководству группировок.

«Наши цели на северо-востоке не изменились — они предполагают сохранение безопасности в регионе. А это означает: мы не хотим, чтобы режим (Башара Асада. — RT) туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — цитирует Джеффри ТАСС.

Лавров, комментируя ситуацию на северо-востоке Сирии, отметил, что США пытаются создать в этом районе квазигосударство.

«Их цель — теперь это становится всё более очевидным — Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство. Они в него уже активно вкладывают средства, в том числе заставляют союзников платить за обустройство этой части САР», — сказал Лавров 19 февраля.

© FATIH AKTAS / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP

«Заявления подобного рода делаются для внутренней аудитории»

Напомним, ещё в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о завершении борьбы с «Исламским государством» в Сирии и анонсировал вывод войск из этой арабской республики.

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Однако американские военные продолжают находиться на территории Сирии. Позже, 22 февраля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США и оставят в САР своих военных — порядка 200 «миротворцев» вместо 2 тыс., которые были в стране в декабре 2018 года.

«В Сирии на некоторое время останется небольшая группа миротворцев численностью порядка 200 человек», — говорится в заявлении.

США не намерены реализовывать вывод своих войск, убеждён генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Достаточно посмотреть на афганскую модель поведения, где происходит то же самое. Достаточно посмотреть на поведение американских военных в Ираке и других регионах, где они присутствуют. Заявления подобного рода делаются для внутренней аудитории, которая давит на политиков в том смысле, что американские солдаты невинно гибнут. Такие заявления дают некоторое время на решение проблем», — сказал он RT.

«Нас не касаются третьи страны»

Затронули министры иностранных дел и вопрос поставок Россией Турции комплексов С-400. Лавров подчеркнул, что они положительно оценили военно-техническое сотрудничество между странами.

Чавушоглу рассказал, что Турция обращалась и к другим странам для приобретения ЗРК, но договориться удалось только с Россией. На данный момент обсуждаются даты поставок новой техники.

«Мы подписали соглашение с Россией, Турции нужны ракетные комплексы, мы консультировались со многими странами, обсуждали но некоторые страны не захотели предоставить нам ЗРК, и мы договорились с Россией и подписали договор. Этот договор подписан, он в силе, сейчас мы говорим о дате поставки», — сказал он.

При этом глава МИД Турции отметил недопустимость вмешательства третьих стран в двусторонние договорённости.

«Мы с Россией подписали договор, и нас не касаются третьи страны. Мы приобретаем для собственных нужд, ЗРК нам нужен. Россия может продавать в третьи страны С-400, почему же я буду против продукта, который я приобретаю для себя?», — сказал министр.

Отметим, что США выступают против этого контракта. Так, 28 марта в конгресс был внесён законопроект, который запретит Вашингтону передавать Анкаре истребители F-35 до тех пор, пока Турция не откажутся от закупок С-400.

«Тот факт, что третья страна выступает против соглашения между двумя государствами, принципиально противоречит международному праву. Мировое сообщество должно увидеть, что подобные безосновательные капризы не имеют никакого смысла», — сказал Чавушоглу.

«Демонстрация вседозволенности»

Другой темой, которую обсуждали Лавров и Чавушоглу, стало признание Соединёнными Штатами израильского суверенитета над Голанскими высотами. По мнению Лаврова, таким образом Вашингтон хотел продемонстрировать собственную «вседозволенность».

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«Я ощущаю, что это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. И вот такая демонстрация вседозволенности, наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями — это, в общем-то, весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединённые Штаты. Это печально наблюдать», — сказал глава российского МИД.

Чавушоглу же напомнил, что Турция одной из первых отреагировала на решение Трампа признать Голанские высоты израильскими.

«После решение Трампа Турция в течение пяти минут на это отреагировала и подвергла его критике. Мы выступаем категорически против этого решения», — отметил министр иностранных дел Турции.

Напомним, о решении Трампа признать израильский суверенитет над Голанами стало известно 21 марта. Уже 25 марта американский президент на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал соответствующий документ.

«Сегодня я предпринимаю исторический шаг… Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз. Сегодня ему нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая «Хезболлу», которая может осуществить атаки против Израиля», — сказал Трамп.

«Наигрывает собственные позиции»

Анкара понимает, что Вашингтон без неё потеряет контроль над ситуацией в Сирии, а потому может позволить себе критику заявлений Трампа или некоторых решений американской администрации, отметил член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Турция начинает играть свою собственную игру, осуждая многие заявления Трампа, в пику совершая те или иные действия, и абсолютно не боится угроз американцев о том, что они не будут поставлять F-35 и F-22. Мы видим, что сейчас ситуация очень сильно меняется, и связано это, прежде всего, с тем, что Турция почувствовала свою силу. Турция также чувствует, что в сирийском сценарии, например, Америке будет очень трудно разобраться без неё», — сказал он RT.

В то же время не стоит рассчитывать, что действия Турции всегда будут соответствовать интересам России.

Однако Судаков предупреждает, что нельзя и рассчитывать, что действия Турции будут соответствовать интересам России.