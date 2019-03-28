«Подарите Израилю пару штатов»: как прошло заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Признание Соединёнными Штатами израильского суверенитета над Голанскими высотами нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и подрывает работу международного сообщества над урегулированием конфликта в регионе. Об этом заявил зампостпреда России при организации Владимир Сафронков во время заседания Совбеза. Представитель Сирии Башар аль-Джаафари предложил США «подарить пару штатов» Израилю, если Вашингтон так поддерживает это государство. При этом он подчеркнул, что Голаны останутся сирийскими. В то же время США твёрдо намерены отстаивать своё решение, которое ранее раскритиковали многие члены СБ ООН. Американская сторона призвала Москву оказать давление на Дамаск, чтобы Сирия вывела войска из зоны разъединения.

Одностороннее признание Соединёнными Штатами израильского суверенитета над Голанскими высотами подрывает работу по урегулированию конфликта между Дамаском и Тель-Авивом, которую проводит ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Владимир Сафронков.

«Нельзя допустить, чтобы наметившаяся положительная динамика подрывалась односторонними шагами, которые не только осложняют усилия по оздоровлению обстановки в Сирии, налаживанию политического процесса, но и создают серьёзные препятствия в деле нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами», — сказал Сафронков в ходе заседания Совбеза 27 марта.

«Позиция России остаётся неизменной. Голанские высоты — территория Сирийской Арабской Республики, оккупированная Израилем в результате войны 1967 года, затем незаконно аннексированная. Мы строго придерживаемся резолюции СБ 497, согласно которой односторонние решения установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительны и не имеют юридической силы»,— подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что большинство стран остались привержены подходу ООН по Голанам.

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«С учётом сказанного акцентируем: односторонние решения Соединённых Штатов, по каким бы причинам они ни принимались, не меняют международно-правовых решений по комплексу вопросов ближневосточного урегулирования. Полностью разделяем мнение Генерального секретаря ООН, что статус сирийских Голан неизменен, поскольку закреплён в соответствующих резолюциях Совета Безопасности», — резюмировал Сафронков.

Также с критикой решения США признать израильскую принадлежность Голанских высот выступил постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари. Он предложил Вашингтону отдать Тель-Авиву и часть своих территорий.

«Почему бы не отдать Израилю Северную Каролину? Это хороший участок земли... Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну, — цитирует его ТАСС. — Голаны — территория Сирии, вне зависимости от того, нравится это Израилю или нет».

Однако позиция Соединённых Штатов осталась неизменной. Политический координатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер призвал Россию оказать давление на Сирию, чтобы Дамаск вывел войска из зоны разъединения.

«Россия должна оказать давление на сирийский режим, чтобы он немедленно вывел свои войска из зоны разъединения в Сирии», — приводит его слова РИА Новости.

Reuters

© Ammar Awad

«У Израиля никогда не было друга лучше»

21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Спустя 52 года пришло время для Соединённых Штатов в полной мере признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — написал он в Twitter.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.

Несколько дней спустя, 25 марта, Трамп подписал соответствующий документ в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тот заявил, что «у Израиля никогда не было друга лучше», чем Трамп.

Голанские высоты — спорная территория, находящаяся между Израилем и Сирией. В 1967 году в результате Шестидневной войны эта часть Южной Сирии была оккупирована Израилем. В 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке распространил на Голанские высоты свою юрисдикцию.

В ООН этот шаг не признали, и в документах организации Голанские высоты значатся временно оккупированной территорией Сирии. До недавних пор США официально не признавали суверенитет Израиля над Голанами.

Из-за ситуации вокруг Голанских высот Израиль и Сирию вместо госграницы разделяет демилитаризованная полоса по линии разграничения сил времён войны 1967 года. На ней должны находиться миротворцы ООН, однако в 2013 году в ходе гражданской войны в Сирии они были вынуждены покинуть высоты. В августе 2018 года при содействии российской военной полиции миротворческие патрули вновь появились на Голанах.

В МИД Сирии осудили решение Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля.

«Сирия решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанских высотах», — заявили в ведомстве 22 марта. Эту информацию опубликовало агентство SANA.

«Ведёт к грубому нарушению международного права»

В Кремле в ответ на первоначальное заявление Трампа о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами выразили надежду, что слова главы Белого дома так и останутся призывом, и отметили, что подобная инициатива не способствует целям ближневосточного урегулирования.

Когда Трамп подписал документ по Голанам, российская сторона назвала это нарушением Устава ООН.

«Подчёркнуто также, что намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всём Ближнем Востоке», — сказали в МИД России.

Сирийская сторона заявила, что решение главы Белого дома делает «Соединённые Штаты главным врагом арабов».

«У президента Трампа нет законных прав на признание оккупации и захвата чужих территорий силой», — приводит заявление МИД Сирии агентство SANA.

В ООН отметили, что позиция организации по Голанам остаётся прежней. В ЕС также не признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Соответствующее заявление появилось на сайте Евросовета.

«Позиция Европейского союза в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН Европейский союз не признаёт суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами», — говорится в тексте.

Лига арабских государств (ЛАГ) также заявила, что действия США в отношении статуса Голанских высот — нарушение международного права.

«Это заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот. Голаны — это оккупированная сирийская земля», — приводит коммюнике генсека ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта РИА Новости.