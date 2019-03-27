«Тенденция к обострению»: Сирия запросила экстренный созыв Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот. Ранее США признали суверенитет Израиля над этой территорией, хотя, согласно резолюциям Совбеза, она принадлежит Дамаску и была временно оккупирована Тель-Авивом. Против односторонних действий Соединённых Штатов выступили остальные постоянные члены СБ — Россия, Китай, Франция и Великобритания, а также некоторые временные — Бельгия, Германия и Польша. Однако эксперты считают, что Вашингтон имеет рычаги влияния на союзников по НАТО, а также не боится рисковать отношениями с ними на фоне начавшейся в Америке избирательной кампании.

Сирия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. В связи с тем, что в Совбезе на данный момент председательствует Франция, она должна назначить дату этого заседания.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп на переговорах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, вопреки резолюциям Совбеза ООН, подписал прокламацию о признании Голанских высот территорией Израиля.

«Сегодня я предпринимаю исторический шаг… Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз. Сегодня ему нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая «Хезболлу», которая может осуществить атаки против Израиля», — сказал Трамп.

Этот регион Сирии был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. А в 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над Голанскими высотами.

ООН не признаёт Голаны израильскими и призывает Тель-Авив вывести свои войска на позиции, которые те занимали до начала Шестидневной войны. На данный момент по территории высот проходит линия разграничения между Израилем и Сирией, которую патрулируют миротворцы ООН. Из-за конфликта в арабской республике с 2013 по 2018 год патрулирование было приостановлено.

Обращение именно в Совбез ООН — это наиболее верное решение, уверен член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Именно этот орган в своё время принимал резолюцию о непризнании суверенитета Израиля над Голанскими высотами и квалифицировал данное действие как оккупацию этих территорий. Поэтому то, что США в одностороннем порядке принимают решение о признании юрисдикции Израиля над этой территорией, означает вопиющее, беспрецедентное нарушение норм международного права, которое может привести к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке», — сказал он RT.

«Статус Голанских высот остаётся неизменным»

Решение Трампа осудили многие государства. Так, в Кремле отметили, что, признав Голаны израильскими, США наносят ущерб процессам ближневосточного урегулирования и разрешения конфликта в Сирии.

«Подобное решение имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Китай указал, что выступает против любых односторонних действий и призвал придерживаться резолюций Совбеза ООН. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник, 26 марта.

«Международное сообщество признаёт Голанские высоты оккупированной территорией. СБ ООН уже принял несколько резолюций, которые требуют от Израиля вывести его войска оттуда, — цитирует его ТАСС. — Китай выступает против любых односторонних действий, подменяющих факты, и мы не хотим дальнейшего обострения трений в регионе».

Осудили решение Вашингтона и его традиционные союзники, члены Совбеза ООН, как постоянные — Великобритания и Франция, так и временные — Бельгия, Германия и Польша. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте бельгийского постпредства в ООН.

«Наша позиция в отношении статуса Голанских высот хорошо известна, и мы хотели бы прояснить, что эта позиция не изменилась. В соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности, в частности в резолюциях 242 и 497 мы не признаём суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем в июне 1967 года, включая Голанские высоты», — говорится в тексте заявления.

В самой Организации объединённых наций также заверили в неизменности своей позиции по Голанским высотам.

«Позиция Генерального секретаря остаётся неизменной. Статус Голанских высот остаётся неизменным. Политика в отношении Голанских высот отражена в резолюциях Совета Безопасности», — сказал журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Началась предвыборная кампания»

Разногласия по Голанам негативно отразится на отношениях США и их союзников по НАТО, но американская администрация сейчас больше сосредоточена на предстоящих в 2020 году выборах, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«На отношениях с европейскими союзниками это решение, безусловно, скажется не самым лучшим образом. Но для администрации Трампа это не имеет особого значения. Началась предвыборная кампания в США, и это очень мощный ход в этой кампании. И на этом фоне всякие соображения отношений с союзниками отходят на второй план», — отметил он в разговоре с RT.

Тем не менее позиция стран — союзниц США по НАТО скорее формальная, полагает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Здесь нужно говорить о том, что осуждение Трампа пока только на словах. Я повторюсь, союзники США — это и Англия, и Франция, и Германия — все члены НАТО, И поэтому это осуждение только на словах. Как это будет выглядеть на самом деле, вопрос спорный. Ведь у США есть средства давления, экономические и политические рычаги», — сказал он RT.

Более того, Долгов напомнил, что власти западных стран выступают против руководства САР и, в частности, президента республики Башара Асада.

«Фактически, страны — союзники США выступали против нынешнего руководства Сирии и поддерживали все силы, которые боролись против сирийского руководства, в том числе и радикальные исламские группировки. Сейчас, положение несколько изменилось, но вот этот антиасадовский настрой сохранился… Я сомневаюсь, что это осуждение будет единодушным, продлится достаточно долго и будет реализовано в каких-то конкретных решениях», — подчеркнул Долгов.

По мнению эксперта, обстановка в регионе после признания Вашингтоном Голан израильскими будет обостряться.