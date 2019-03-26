В Кремле предупредили о последствиях решения Трампа по Голанам

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Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами будет иметь негативные последствия для региона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле предупредили о последствиях решения Трампа по Голанам
  • Reuters

«Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, речь идёт о «ещё одном шаге Вашингтона», который сделан в нарушение международного права.

«Мы весьма сожалеем в этой связи», — добавил он.

Ранее в Ливане заявили, что решение Трампа противоречит международному праву

В Сирии, комментируя действия США, отметили, что ООН теряет свой статус и авторитет после нарушения американской стороной резолюции по Голанам.

25 марта Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Подробнее — в материале RT.

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