Президент Ливана осудил позицию США по статусу Голанских высот

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и интересам Ливана.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня арабская умма переживает по-настоящему чёрный день в связи с тем, что Трамп уже объявил о признании суверенитета государства Израиль над Голанскими высотами», — заявил ливанский лидер на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Аун подчеркнул, что иностранные государства не имеют права распоряжаться чужими территориями.

По его словам, такая позиция США противоречит международному праву и может привести к усилению напряжённости в регионе.

Ранее своё несогласие с решением Соединённых Штатов по Голанам выразила Саудовская Аравия.

25 марта Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.