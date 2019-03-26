Канада отказалась признавать контроль Израиля над Голанскими высотами

В МИД Канады отказались признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с международным правом, Канада не признаёт постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в министерстве отметили, что «Канада — верный друг Израиля» и канадская сторона поддерживает израильтян в стремлении жить в мире и безопасности со своими соседями.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.