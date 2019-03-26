Канада отказалась признавать контроль Израиля над Голанскими высотами

Короткая ссылка
В МИД Канады отказались признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с международным правом, Канада не признаёт постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в министерстве отметили, что «Канада — верный друг Израиля» и канадская сторона поддерживает израильтян в стремлении жить в мире и безопасности со своими соседями.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить