Канада отказалась признавать контроль Израиля над Голанскими высотами
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В соответствии с международным правом, Канада не признаёт постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», — указывается в заявлении.
Вместе с этим в министерстве отметили, что «Канада — верный друг Израиля» и канадская сторона поддерживает израильтян в стремлении жить в мире и безопасности со своими соседями.
Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.