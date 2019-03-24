Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН

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Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН
  • Reuters
  • © Murad Sezer

«Трамп хочет предоставить Нетаньяху Голанские высоты в качестве подарка на золотом блюде», — цитирует Эрдогана TGRT.

По словам президента Турции, решение Трампа угрожает миру во всём мире.

«Мы перенесём тему Голанских высот в ООН», — отметил он, добавив, что «невозможно, чтобы Генассамблея ООН одобрила это».

21 марта Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Как заявили в МИД Израиля, соответствующий документ Трамп планирует подписать 25 марта, в понедельник.

В ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.

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