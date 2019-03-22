МИД Франции прокомментировал заявление Трампа о Голанских высотах

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Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами будет противоречить нормам международного права. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Франции.
МИД Франции прокомментировал заявление Трампа о Голанских высотах
  • Reuters

«Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, оккупированной территорией, будет противоречить международному праву, в частности обязательству государств не признавать незаконную ситуацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Германии выступили против односторонних решений по Голанским высотам. Кроме того, МИД Китая отметил необходимость соблюдения резолюций ООН по вопросу принадлежности Голанских высот.

21 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что нужно признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 

Как указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса.

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