МИД Китая отметил необходимость соблюдения резолюций ООН по Голанским высотам

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга заявил о необходимости соблюдать резолюции ООН по вопросу принадлежности Голанских высот.

«Китай считает, что все заинтересованные стороны должны следовать резолюциям ООН, соблюдать международное право и надлежащим образом путём консультаций урегулировать существующие противоречия ради мира на Ближнем Востоке», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса.

Сирия и Иран также осудили слова Трампа.