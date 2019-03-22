МИД Китая отметил необходимость соблюдения резолюций ООН по Голанским высотам

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга заявил о необходимости соблюдать резолюции ООН по вопросу принадлежности Голанских высот.
МИД Китая отметил необходимость соблюдения резолюций ООН по Голанским высотам
  • Reuters

«Китай считает, что все заинтересованные стороны должны следовать резолюциям ООН, соблюдать международное право и надлежащим образом путём консультаций урегулировать существующие противоречия ради мира на Ближнем Востоке», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса.

Сирия и Иран также осудили слова Трампа. 

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