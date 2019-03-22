Иран осудил заявление Трампа по Голанским высотам
- Reuters
«Сионистский режим как режим оккупационный не имеет суверенитета ни над одной из арабских и исламских территорий», — сказал Касеми.
Ранее Трамп заявил, что нужно признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.
Как подчеркнули в ЕС, несмотря на заявление американского лидера, Евросоюз по-прежнему не признаёт Голанские высоты частью Израиля.