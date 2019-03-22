В Евросоюзе заявили о непризнании Голан частью Израиля

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что несмотря на заявление американского лидера Дональда Трампа, позиция Евросоюза не изменилась и ЕС по-прежнему не признаёт Голанские высоты частью Израиля.

«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признёт суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — цитирует РИА Новости Косьянчич.

Ранее Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По его словам, эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.