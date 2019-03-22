Эрдоган раскритиковал заявление Трампа о Голанских высотах

Призыв американского президента Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса.

Об этом, как передаёт NTV, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Неудачное заявлении Трампа по Голанским высотам поставило регион на грань нового кризиса. Мы никогда не допустим легитимации оккупации Голанских высот», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что нужно признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя слова Трампа, поблагодарил президента.

В ЕС заявили, что, несмотря на такое заявление, в блоке по-прежнему не признают Голанские высоты частью Израиля.

Сирия и Иран осудили слова Трампа.