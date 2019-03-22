МИД Сирии осудил призыв Трампа признать Голанские высоты израильскими

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МИД Сирии осудил слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
МИД Сирии осудил призыв Трампа признать Голанские высоты израильскими
  • Reuters
  • © Ronen Zvulun

«Сирия решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанских высотах», — приводит SANA заявление ведомства.

Как отмечается, подобные заявления подтверждают «слепую приверженность США» Израилю и поддержку его агрессивного поведения.  

Ранее Трамп заявил, что нужно признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя слова Трампа, поблагодарил его, отметив, что президент США «смело признаёт суверенитет Израиля» на фоне «стремления» Ирана «использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля». 

Как подчеркнули в Евросоюзе, несмотря на заявление Трампа, ЕС по-прежнему не признаёт Голанские высоты частью Израиля.

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