В Германии выступили против односторонних решений по Голанским высотам

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Германия выступает против односторонних решений по вопросу принадлежности Голанских высот. С таким заявлением в ходе брифинга выступила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
В Германии выступили против односторонних решений по Голанским высотам
  • © Артур Габдрахманов
  • РИА Новости

«Позиция правительства по Голанским высотам не изменилась и соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, в особенности резолюции № 497 1981 года», — цитирует её ТАСС.

21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 

Сирия и Иран осудили слова президента США.

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, призыв Трампа не способствует урегулированию ситуации в регионе.

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