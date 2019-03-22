В Германии выступили против односторонних решений по Голанским высотам
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- РИА Новости
«Позиция правительства по Голанским высотам не изменилась и соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, в особенности резолюции № 497 1981 года», — цитирует её ТАСС.
21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Сирия и Иран осудили слова президента США.
Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, призыв Трампа не способствует урегулированию ситуации в регионе.