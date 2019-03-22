В Германии выступили против односторонних решений по Голанским высотам

Германия выступает против односторонних решений по вопросу принадлежности Голанских высот. С таким заявлением в ходе брифинга выступила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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РИА Новости

«Позиция правительства по Голанским высотам не изменилась и соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, в особенности резолюции № 497 1981 года», — цитирует её ТАСС. 21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента США. Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, призыв Трампа не способствует урегулированию ситуации в регионе.