В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

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Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
  • РИА Новости

«Безусловно, подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае, сама по себе такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее, наоборот», — сказал он.

Как указал Песков, в данном случае слова Трампа — это пока некий призыв.

«Будем надеяться, что призывом это и останется», — добавил он.

21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 

Сирия и Иран осудили слова президента. Как отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, призыв Трампа ставит регион на грань нового кризиса.

В Совете Федерации также прокомментировали RT заявление Трампа.

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