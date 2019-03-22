В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Подобные решения по Голанским высотам, о которых говорит Трамп, необходимо принимать в согласии с другими странами. Складывающаяся сейчас ситуация никак не будет способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Мне кажется, что в подобных случаях лучше вообще ничего не говорить, чем обострять ситуацию такими высказываниями», — сказал сенатор.

Парламентарий считает, что Трамп большинством своих решений «нарушает мировую стабильность и спокойную международную обстановку».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призыв Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса.

В ЕС заявили, что в блоке по-прежнему не признают Голанские высоты частью Израиля. Сирия и Иран осудили слова Трампа.