В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
  • РИА Новости

«Подобные решения по Голанским высотам, о которых говорит Трамп, необходимо принимать в согласии с другими странами. Складывающаяся сейчас ситуация никак не будет способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Мне кажется, что в подобных случаях лучше вообще ничего не говорить, чем обострять ситуацию такими высказываниями», — сказал сенатор.

Парламентарий считает, что Трамп большинством своих решений «нарушает мировую стабильность и спокойную международную обстановку».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призыв Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса.

В ЕС заявили, что в блоке по-прежнему не признают Голанские высоты частью ИзраиляСирия и Иран осудили слова Трампа.

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