ЛАГ: решение Трампа по Голанам снижает авторитет США во всём мире

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Лига арабских государств считает признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами нарушением международного права. Об этом заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.
ЛАГ: решение Трампа по Голанам снижает авторитет США во всём мире
  • Reuters

«Это заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот. Голаны — это оккупированная сирийская земля», — приводит коммюнике генсека ЛАГ РИА Новости.

Он добавил, что «решение является ничтожным по духу и по существу» и снижает авторитет США не только в регионе Ближнего Востока, но и во всём мире.

По словам Абуль Гейта, резолюция Совбеза ООН от 1981 года «безоговорочно указывает на непризнание аннексии Израилем сирийских Голан».

Соответствующая позиция будет отражена в резолюции Лиги арабских государств, подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.

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