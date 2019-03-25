ЛАГ: решение Трампа по Голанам снижает авторитет США во всём мире
- Reuters
«Это заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот. Голаны — это оккупированная сирийская земля», — приводит коммюнике генсека ЛАГ РИА Новости.
Он добавил, что «решение является ничтожным по духу и по существу» и снижает авторитет США не только в регионе Ближнего Востока, но и во всём мире.
По словам Абуль Гейта, резолюция Совбеза ООН от 1981 года «безоговорочно указывает на непризнание аннексии Израилем сирийских Голан».
Соответствующая позиция будет отражена в резолюции Лиги арабских государств, подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.