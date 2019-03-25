ЛАГ: решение Трампа по Голанам снижает авторитет США во всём мире

Лига арабских государств считает признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами нарушением международного права. Об этом заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.

«Это заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот. Голаны — это оккупированная сирийская земля», — приводит коммюнике генсека ЛАГ РИА Новости.

Он добавил, что «решение является ничтожным по духу и по существу» и снижает авторитет США не только в регионе Ближнего Востока, но и во всём мире.

По словам Абуль Гейта, резолюция Совбеза ООН от 1981 года «безоговорочно указывает на непризнание аннексии Израилем сирийских Голан».

Соответствующая позиция будет отражена в резолюции Лиги арабских государств, подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.