Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам

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Саудовская Аравия осуждает и отвергает решение Соединённых Штатов о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом информирует SPA.
Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам
  • Reuters
  • © Carlos Barria

«Королевство отвергает и осуждает заявление администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами», — говорится в тексте.

В заявлении говорится, что это решение США является «явным нарушением Устава ООН и принципов международного права» и «окажет негативное влияние на мирный процесс на Ближнем Востоке, безопасность и стабильность региона».

25 марта американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.

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