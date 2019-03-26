Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам
- Reuters
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«Королевство отвергает и осуждает заявление администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами», — говорится в тексте.
В заявлении говорится, что это решение США является «явным нарушением Устава ООН и принципов международного права» и «окажет негативное влияние на мирный процесс на Ближнем Востоке, безопасность и стабильность региона».
25 марта американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.