ООН: позиция Генерального секретаря по Голанам остаётся неизменной

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Статус Голанских высот остаётся неизменным, несмотря на признание Соединёнными Штатами суверенитета Израиля над этим регионом. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
ООН: позиция Генерального секретаря по Голанам остаётся неизменной
  • Reuters

«Позиция Генерального секретаря остаётся неизменной. Статус Голанских высот остаётся неизменным. Политика в отношении Голанских высот отражена в резолюциях Совета Безопасности», — сказал он журналистам. Слова Дюжаррика приводит ТАСС.

Ранее генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил, что решение американского президента Дональда Трампа по Голанам снижает авторитет США во всём мире.

25 марта Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.

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