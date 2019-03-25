МИД Сирии: ООН теряет свой авторитет после решения США по Голанам

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Решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является демонстрацией презрения к международному праву, а ООН теряет свой статус и авторитет после вопиющего нарушения Вашингтоном резолюции по Голанам.
МИД Сирии: ООН теряет свой авторитет после решения США по Голанам
  • Reuters

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Сирии.

Как отметили в ведомстве, решение американского президента Дональда Трампа «делает Соединённые Штаты главным врагом арабов».

«У президента Трампа нет законных прав на признание оккупации и захвата чужих территорий силой», — приводит заявление SANA.

Ранее Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.

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