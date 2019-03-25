МИД Сирии: ООН теряет свой авторитет после решения США по Голанам
- Reuters
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Сирии.
Как отметили в ведомстве, решение американского президента Дональда Трампа «делает Соединённые Штаты главным врагом арабов».
«У президента Трампа нет законных прав на признание оккупации и захвата чужих территорий силой», — приводит заявление SANA.
Ранее Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.