«Статус региона не изменился»: как в мире отреагировали на решение Трампа признать Голаны территорией Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому США официально признали суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами. На церемонии присутствовал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который заявил, что решение американского лидера якобы восстановило «историческую справедливость». Между тем многие страны раскритиковали действия главы Белого дома. В МИД РФ отметили, что такой шаг может привести к новому витку напряжённости в регионе. В ООН подчеркнули, что признание со стороны США не изменило статус Голан, которые считаются оккупированной территорией. Между тем в Лиге арабских государств считают, что попытка узаконить «аннексию» этого региона — «не менее серьёзная ошибка», чем сам захват.

В понедельник, 25 марта, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ, согласно которому США официально признают израильский суверенитет над Голанскими высотами. Эти сирийские территории были оккупированы Израилем более 50 лет назад. При этом большинство стран, а также ООН не признают их частью Израиля.

Церемония подписания документа состоялась в Белом доме в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что решение Трампа якобы восстанавливает «историческую справедливость» и является «дипломатической победой». При этом сам американский лидер отметил, что двусторонние отношения между странами продолжают укрепляться, но предупредил, что в будущем Вашингтону и Тель-Авиву предстоит столкнуться «с ядом антисемитизма».

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«Сегодня я предпринимаю исторический шаг... Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз. Сегодня ему нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая «Хезболлу», которая может осуществить атаки против Израиля», — заявил Трамп.

Однако Биньямин Нетаньяху сообщил, что сократит свою программу в Вашингтоне и покинет американскую столицу ранее запланированного срока. Это связано с сообщениями Армии обороны Израиля о том, что 25 марта с территории сектора Газа была выпущена ракета, которая попала в жилой дом в населённом пункте Херут, расположенном в нескольких километрах к северо-востоку от Тель-Авива. В результате лёгкие ранения получили семь человек, включая троих детей, их госпитализировали.

При этом СМИ уже сообщили, что израильские военные уже начали ответный обстрел сектора Газа.

Голанские высоты находятся примерно в 60 км от сирийской столицы, Дамаска. Израиль оккупировал этот регион на юго-западе Сирии в ходе Шестидневной войны (с 5 по 10 июня) в 1967 году. В 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке объявил о своём суверенитете над Голанами. Это решение не было признано международным сообществом. В документах ООН территории значатся сирийскими и признаются оккупированными Израилем, которому также предписано вывести свои войска и вернуться к границам 4 июня 1967 года, до начала Шестидневной войны.

При этом де-факто оба государства разделяет не госграница, а линия разграничения сил времён войны 1967 года, на которой должны находиться миротворцы ООН. Из-за начала конфликта на на территории САР в 2011 году миротворческий контингент покинул Голаны, но с августа 2018 года при содействии российской военной полиции патрули вернулись на дежурство.

«США вновь проигнорировали международное право»

Ещё 21 марта 2019 года Дональд Трамп заявил, что «пришло время» признать еврейский суверенитет над Голанскими высотами. По его словам, эта территория имеет «стратегическое значение» для Израиля и стабильности на всём Ближнем Востоке. Позднее государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что намерения американского лидера якобы соответствуют реальному положению дел на местах.

«Безусловно, это ситуация выгодна для Нетаньяху: он чётко показывает, что умеет отстаивать независимость Израиля и демонстрирует, что умеет продвигать интересы своей страны по ряду направлений. Помимо Трампа, он встречался с президентом России Владимиром Путиным — с лидером страны, которая играет важную роль на Ближнем Востоке. Он показывает, что является эффективным политическим лидером, и ему идёт это на пользу накануне выборов, которые должны состояться 9 апреля», — считает старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

Решение Вашингтона вызвало шквал негодования в мировом сообществе. Одними из первых с критикой на Соединённые Штаты обрушились Россия, Сирия и Турция.

Как заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, принципиальная позиция Москвы относительно этих территорий и оценки происходящей ситуации не изменилась.

«К сожалению, это может привести к новому витку напряжённости в регионе Ближнего Востока. Такие вещи, именно потому что они находятся вне правового

пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, могут только усугубить ситуацию», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире Русского радио.

Соединённые Штаты сделали себя главным врагом арабских государств. Такое мнение высказал представитель МИД Сирии. По его словам, Вашингтон совершил вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность САР.

«У президента Трампа нет права и законных прав на юридическое оформление оккупации и захвата чужих территорий силой», — приводит текст заявления агентство SANA.

Военная техника Израиля на Голанских высотах

AFP

© JALAA MAREY

В Дамаске призвали мировое сообщество осудить безответственную политику американского лидера, который своими агрессивными действия подвергает мир и регион опасности.

Признание Голан израильскими территориями со стороны Вашингтона приведёт к осложнению ситуации в регионе. Такое мнение высказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«США вновь проигнорировали международное право. Однако это их решение никогда не узаконит израильскую аннексию. Это, напротив, подорвёт усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке и усилит напряжённость в регионе», — написал дипломат в Twitter.

Решение Трампа «ничтожно по форме и существу», говорится в заявлении генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта. Признание Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля «снижает авторитет США» во всём мире, поскольку оно нарушает резолюцию Совбеза ООН от 1981 года, в которой указывается «безоговорочное непризнание аннексии Израилем сирийских Голан».

«Оккупация является большим преступлением, но попытка эту оккупацию узаконить — не менее серьёзная ошибка», — сказал официальный представитель ЛАГ.

Подчеркнём, что в Организации Объединённых Наций также указали, что подписание Трампом документа не изменило официальный статус Голан.

«Для генерального секретаря ясно, что статус Голан не изменился. Позиция ООН по Голанам отражена в соответствующих резолюциях Совбеза», — заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Вашингтон наплевательски относится ко всей мировой системе»

Решение Трампа признать израильский суверенитет над Голанскими высотами продиктовано его желанием заручиться ещё большей поддержкой со стороны влиятельного израильского лобби в США, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. В то же время он отметил, что заявления Трампа негативно скажутся на мировой стабильности.

«Я думаю, что это решение вызовет эффект домино и ударит по мировой стабильности, поскольку почти у любого государства есть территориальные проблемы. Американцы наплевательски относятся ко всей мировой системе, выходят из соглашений, договоров, организаций. Для Трампа мир превращается в бескомпромиссные джунгли, где каждый сам за себя. Мир без жёстких норм и морали. Эта аура мирового полицейского давно улетучилась, Штаты сами за себя, им до фонаря мировая стабильность и порядок, который они раньше «создавали», — указал собеседник RT.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв напомнил, что чуть менее года назад Вашингтон уже совершил шаг, который привёл к нарастанию напряжённости в регионе. В мае 2018-го по решению Трампа в Иерусалиме открылось посольство США, перенесённое из Тель-Авива. Глава Белого дома назвал произошедшее «великим днём», однако это привело к осуждению со стороны лидеров мусульманских государств и массовым протестам в различных уголках мира. Несмотря на это об открытии своего дипломатического представительства в Иерусалиме на минувшей неделе также объявили Румыния и Гондурас.

По словам эксперта, Трамп в очередной раз проявил себя человеком, далёким от дипломатии и государственной политики, который к решению многих международных вопросов подходит по своему — без обсуждений, без консультаций, без предварительных переговоров.

«Мне представляется, что нынешнее решение приведёт к довольно серьёзным последствиям. Оно противоречит всем правовым аспектам, связанным с Ближним Востоком. На контрасте с предыдущей администрацией, когда Обама критически относился ко многим решениям Израиля и его политике, Трамп занимает противоположную позицию, позицию прямой поддержки Израиля по всем вопросам, по особо острым аспектам — это не просто поддержка, это поддержка противоречиво-острая, не думаю, что она вызовет положительный отклик в мире», — пояснил собеседник RT.