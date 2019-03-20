Нетаньяху проведёт переговоры с Трампом в Вашингтоне 25—26 марта

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон 25—26 марта и встретится с американским лидером Дональдом Трампом, передаёт пресс-служба Белого дома.
Нетаньяху проведёт переговоры с Трампом в Вашингтоне 25—26 марта
  • Reuters

«Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 25 и 26 марта 2019 года», — говорится в тексте.

Как уточняется, в ходе переговоров в понедельник, 25 марта, стороны в том числе обсудят действия США и Израиля на Ближнем Востоке.

Во вторник, 26 марта, лидеры двух стран проведут совместный ужин.

Ранее сообщалось, что США и Израиль проведут совместные военные учения, в ходе которых развернут системы противоракетных комплексов THAAD.

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