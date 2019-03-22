Генсек ЛАГ заявил о поддержке права САР на Голанские высоты

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Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация поддерживает право Сирии на Голанские высоты.

«Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированной территорию», — цитирует РИА Новости Гейта.

Он подчеркнул, что у организации «есть чёткая позиция, основанная на резолюциях по этому вопросу».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По его словам, эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности.

Позднее представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что несмотря на заявление Трампа, позиция Евросоюза не изменилась и ЕС по-прежнему не признаёт Голанские высоты частью Израиля.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.

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