«Его доводы смехотворны»: Помпео не считает политикой двойных стандартов позицию США по Крыму и Голанским высотам

Намерения США признать Голанские высоты территорией Израиля нельзя считать политикой двойных стандартов, утверждает глава Госдепа Майк Помпео. Сирийские Голаны были оккупированы израильскими войсками более 50 лет назад. Теперь, по мнению госсекретаря, эти земли необходимо передать Израилю, поскольку такой шаг якобы способствует укреплению стабильности в регионе. При этом Вашингтон выступает против признания воссоединения Крыма с Россией, хотя, как подчёркивает Москва, это произошло согласно нормам международного права после проведения референдума. Как отметили в Совфеде, Соединённые Штаты игнорируют тот факт, что Голаны были захвачены военным путём и ни о каком волеизъявлении жителей речи не шло.

В Вашингтоне не считают, что призыв признать Голанские высоты территорией Израиля — это проявление политики двойных стандартов на фоне непризнания Крыма территорией России. Такое мнение в субботу, 23 марта, высказал государственный секретарь США Майк Помпео.

На сайте американского внешнеполитического ведомства опубликовано интервью 55-летнего дипломата, которое он дал британской телекомпании Sky News. Один из вопросов касался намерений Соединённых Штатов в отношении Голан.

Журналистка напомнила, что Вашингтон ввёл санкции в отношении Москвы в связи с воссоединением Крыма с РФ. При этом сейчас США собираются признать Голанские высоты израильскими. Журналистка спросила у главы американской дипломатии, не является ли эта ситуация проявлением политики двойных стандартов.

«Вовсе нет. Действия президента (США Дональда Трампа. — RT) по отношению к Голанским высотам — это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля. Это так просто», — ответил Помпео.

Стоит отметить, что 16 марта, в преддверии пятой годовщины проведения референдума о статусе Крыма и воссоединения полуострова с РФ Вашингтон ввёл новый пакет санкций в отношении Москвы.

Между тем глава Госдепа также отверг мнение о том, что признание Голанских высот территорией Израиля нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. По его мнению, такое решение соответствует реальному положению дел на местах. Дипломат добавил, что Вашингтон «заинтересован в поддержании стабильности» на Ближнем Востоке и американцы якобы являются «силами добра в регионе».

«Наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всём регионе», — заявил госсекретарь США.

Ранее на этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении признать Голанские высоты частью Израиля ради региональной безопасности. Как добавил его советник Джон Болтон, контроль над этой территорией нельзя передать Сирии или Ирану из-за якобы «зверств» сирийского лидера Башара Асада и «дестабилизирующего присутствия» Тегерана в регионе.

Напомним, в 1967 году Израиль в ходе шестидневной войны (с 5 по 10 июня) с рядом арабских государств захватил Голанские высоты, принадлежащие Сирии. Спустя 14 лет израильская сторона в одностороннем порядке объявила о своём суверенитете над Голанами. Между тем это решение не было признано международным сообществом, в том числе Соединёнными Штатами.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Amir Cohen

«У Вашингтона нет принципов и стандартов»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал на лицемерное и двуличное поведение Вашингтона в вопросе Голан и Крыма.

«Голанские высоты захвачены вооружённым путём и фактически аннексированы, а Крым вошёл в состав России добровольно, на основе волеизъявления граждан. Мы вошли в состав России в соответствии с международными стандартами, в соответствии с правом на самоопределение», — отметил сенатор.

Напомним, Автономная Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года. Такое решение было принято после референдума, в ходе которого более 95% участников плебисцита проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам Цекова, заявление главы Госдепа США Майка Помпео демонстрирует, что у Вашингтона «нет принципов и стандартов».

«В одном случае они применяют одни принципы, в другом — другие. Это политика двойных стандартов — традиционная политика США», — заключил парламентарий в беседе с RT.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также назвал смехотворными доводы главы американской дипломатии относительно израильской принадлежности Голан.

«США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад, израильскими. Доводы Помпео смехотворны. Когда в Вашингтоне говорят о международном праве, ответом может быть только гомерический хохот», — написал сенатор в Twitter.

США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад, израильскими. Доводы Помпео смехотворны. Когда в Вашингтоне говорят о межд.праве, ответом может быть только гомерический хохот. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 марта 2019 г.

Как добавил член Совета Федерации Игорь Морозов, Вашингтон продолжает следовать курсом на разрушение принципов и устоев международного права.

«Голанские высоты являются частью Сирии. Майк Помпео лукавит и пытается обосновать окончательное разрушение международного права, к которому США движутся уже не первый год. Я полагаю, что ООН уже высказала свою позицию по Голанским высотам, и это будет позиция подавляющего большинства членов организации», — отметил собеседник RT.

Намерения Вашингтона мировое сообщество, в том числе ближайшие союзники США в лице Великобритании, Франции и Германии, восприняло с неодобрением и осуждением.

В ООН и ЕС подчеркнули, что статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем 5 июня 1967 года, не изменился. В Лиге арабских государств добавили, что решение Трампа «полностью выходит за рамки международного права».

В российском МИД констатировали, что высказывание президента США стало «очередным проявлением пренебрежения Вашингтона к нормам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, принципу «земля в обмен на мир».

«Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке», — подчёркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.