«Его доводы смехотворны»: Помпео не считает политикой двойных стандартов позицию США по Крыму и Голанским высотам
- Reuters
- © Amir Cohen
В Вашингтоне не считают, что призыв признать Голанские высоты территорией Израиля — это проявление политики двойных стандартов на фоне непризнания Крыма территорией России. Такое мнение в субботу, 23 марта, высказал государственный секретарь США Майк Помпео.
На сайте американского внешнеполитического ведомства опубликовано интервью 55-летнего дипломата, которое он дал британской телекомпании Sky News. Один из вопросов касался намерений Соединённых Штатов в отношении Голан.
Журналистка напомнила, что Вашингтон ввёл санкции в отношении Москвы в связи с воссоединением Крыма с РФ. При этом сейчас США собираются признать Голанские высоты израильскими. Журналистка спросила у главы американской дипломатии, не является ли эта ситуация проявлением политики двойных стандартов.
«Вовсе нет. Действия президента (США Дональда Трампа. — RT) по отношению к Голанским высотам — это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля. Это так просто», — ответил Помпео.
Стоит отметить, что 16 марта, в преддверии пятой годовщины проведения референдума о статусе Крыма и воссоединения полуострова с РФ Вашингтон ввёл новый пакет санкций в отношении Москвы.
Между тем глава Госдепа также отверг мнение о том, что признание Голанских высот территорией Израиля нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. По его мнению, такое решение соответствует реальному положению дел на местах. Дипломат добавил, что Вашингтон «заинтересован в поддержании стабильности» на Ближнем Востоке и американцы якобы являются «силами добра в регионе».
«Наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всём регионе», — заявил госсекретарь США.
Ранее на этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении признать Голанские высоты частью Израиля ради региональной безопасности. Как добавил его советник Джон Болтон, контроль над этой территорией нельзя передать Сирии или Ирану из-за якобы «зверств» сирийского лидера Башара Асада и «дестабилизирующего присутствия» Тегерана в регионе.
Напомним, в 1967 году Израиль в ходе шестидневной войны (с 5 по 10 июня) с рядом арабских государств захватил Голанские высоты, принадлежащие Сирии. Спустя 14 лет израильская сторона в одностороннем порядке объявила о своём суверенитете над Голанами. Между тем это решение не было признано международным сообществом, в том числе Соединёнными Штатами.
- Госсекретарь США Майк Помпео
- Reuters
- © Amir Cohen
«У Вашингтона нет принципов и стандартов»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал на лицемерное и двуличное поведение Вашингтона в вопросе Голан и Крыма.
«Голанские высоты захвачены вооружённым путём и фактически аннексированы, а Крым вошёл в состав России добровольно, на основе волеизъявления граждан. Мы вошли в состав России в соответствии с международными стандартами, в соответствии с правом на самоопределение», — отметил сенатор.
Напомним, Автономная Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года. Такое решение было принято после референдума, в ходе которого более 95% участников плебисцита проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам Цекова, заявление главы Госдепа США Майка Помпео демонстрирует, что у Вашингтона «нет принципов и стандартов».
«В одном случае они применяют одни принципы, в другом — другие. Это политика двойных стандартов — традиционная политика США», — заключил парламентарий в беседе с RT.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также назвал смехотворными доводы главы американской дипломатии относительно израильской принадлежности Голан.
«США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад, израильскими. Доводы Помпео смехотворны. Когда в Вашингтоне говорят о международном праве, ответом может быть только гомерический хохот», — написал сенатор в Twitter.
США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад, израильскими. Доводы Помпео смехотворны. Когда в Вашингтоне говорят о межд.праве, ответом может быть только гомерический хохот.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 марта 2019 г.
Как добавил член Совета Федерации Игорь Морозов, Вашингтон продолжает следовать курсом на разрушение принципов и устоев международного права.
«Голанские высоты являются частью Сирии. Майк Помпео лукавит и пытается обосновать окончательное разрушение международного права, к которому США движутся уже не первый год. Я полагаю, что ООН уже высказала свою позицию по Голанским высотам, и это будет позиция подавляющего большинства членов организации», — отметил собеседник RT.
Намерения Вашингтона мировое сообщество, в том числе ближайшие союзники США в лице Великобритании, Франции и Германии, восприняло с неодобрением и осуждением.
В ООН и ЕС подчеркнули, что статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем 5 июня 1967 года, не изменился. В Лиге арабских государств добавили, что решение Трампа «полностью выходит за рамки международного права».
В российском МИД констатировали, что высказывание президента США стало «очередным проявлением пренебрежения Вашингтона к нормам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, принципу «земля в обмен на мир».
«Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке», — подчёркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.