В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

«Голанские высоты захвачены вооружённым путём и фактически аннексированы, а Крым вошёл в состав России добровольно, на основе волеизъявления граждан. Мы вошли в состав России в соответствии с международными стандартами, в соответствии с правом на самоопределение», — отметил Цеков.

По словам парламентария, такое заявление Помпео показывает, что у Вашингтона «нет принципов и стандартов».

«В одном случае они применяют одни принципы, в другом — другие. Это политика двойных стандартов — традиционная политика США», — заключил он.

Ранее Помпео заявил, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

По его словам, действия США необходимы для безопасности Израиля.