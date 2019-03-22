В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Это очень провокационное заявление, оно способно разжечь серьёзный конфликт на Ближнем Востоке. Позиция президента США в этом вопросе достаточно деструктивная. Вместо того чтобы прилагать дипломатические и переговорные меры для стабилизации ситуации в регионе, США всячески стараются обострить конфликт. Трамп игнорирует все договорённости, которые с большим трудом были достигнуты на международном уровне», — считает депутат.

Морозов подчеркнул, что в таком хрупком регионе, как Ближний Восток, «необходимо быть более дипломатичным и осторожным, особенно по вопросам урегулирования конфликтов».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призыв Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса.

В ЕС заявили, что в блоке по-прежнему не признают Голанские высоты частью Израиля. Сирия и Иран осудили слова Трампа.