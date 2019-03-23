Помпео отрицает политику двойных стандартов в ситуации с Голанскими высотами

Риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией, заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире Sky News. По его словам, действия США необходимы для безопасности Израиля.

Отвечая на вопрос, не является ли риторика Вашингтона, который ввёл против Москвы санкции из-за ситуации с Крымом, «политикой двойных стандартов», Помпео ответил, что «действия президента по отношению к Голанским высотам — это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля». Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, госсекретарь отверг заявления о том, что такое признание нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

«Это в полной мере соответствует реальному положению дел на местах, фактам на местах», — подчеркнул Помпео, добавив, что США заинтересованы в «стабильности на Ближнем Востоке».

Глава Госдепартамента также назвал США «силами добра в регионе».

«Наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всём регионе», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он отметил, что эта территория имеет важнейшее значение для региональной стабильности.

Впоследствии в ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все главы МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества потрясены словами американского лидера.