Захарова прокомментировала заявление Трампа по Голанским высотам

Изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности является прямым нарушением решений ООН. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

«Остаётся неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты, принятого в качестве основного закона в 1981 году», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.

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