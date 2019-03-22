Захарова прокомментировала заявление Трампа по Голанским высотам
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«Остаётся неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты, принятого в качестве основного закона в 1981 году», — приводит слова дипломата РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.
Подробнее — в материале RT.