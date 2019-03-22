Захарова прокомментировала заявление Трампа по Голанским высотам

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Изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности является прямым нарушением решений ООН. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Коммерсант FM».
Захарова прокомментировала заявление Трампа по Голанским высотам
  • Reuters
  • © Ronen Zvulun

«Остаётся неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты, принятого в качестве основного закона в 1981 году», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.

Подробнее — в материале RT.

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