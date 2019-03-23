В МИД оценили планы США признать суверенитет Израиля над Голанами

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в беседе с РИА Новости оценил намерение Соединённых Штатов признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По словам дипломата, указанная инициатива подрывает перспективы мирного урегулирования в регионе, в том числе на базе концепции «мир в обмен на территории».

«Я уже не говорю о резолюциях, которые квалифицируют принятые законы об аннексии и восточного Иерусалима, и Голанских высот недействительными, нелегитимными и противоречащими международному праву», — добавил Богданов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он отметил, что эта территория имеет важнейшее значение для региональной стабильности.

Впоследствии в ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все главы МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества потрясены словами американского лидера.