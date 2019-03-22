МИД России назвал пренебрежительным заявление Трампа по Голанским высотам

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Голанские высоты являются сирийской территорией, которая была оккупирована Израилем в результате войны 1967 года, после чего незаконно аннексирована, позиция России по данному вопросу остаётся неизменной.
МИД России назвал пренебрежительным заявление Трампа по Голанским высотам
  • РИА Новости

Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о том, что «пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами».

«Подобные высказывания являются очередным проявлением пренебрежения Вашингтоном нормами международного права, резолюциями Совета Безопасности ООН, принципом «земля в обмен на мир», выработанным в ходе Мадридской мирной конференции при коспонсорстве России и США, Арабской мирной инициативой», — говорится в сообщении МИД.

Там отметили, что согласно резолюции СБ ООН 497 решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на части территории Сирии недействительно и не имеет юридической силы.

Ранее в МИД Франции заявили, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами будет противоречить нормам международного права.

В Германии также выступили против односторонних решений по Голанским высотам. Кроме того, МИД Китая отметил необходимость соблюдения резолюций ООН по вопросу принадлежности Голанских высот.

Как указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса.

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