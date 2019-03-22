Болтон объяснил желание США признать Голанские высоты израильскими

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Помощник президента США Джон Болтон объяснил заявление главы государства Дональда Трампа о желании американской стороны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Болтон объяснил желание США признать Голанские высоты израильскими
  • Reuters

«Разрешить сирийскому или иранскому режимам контролировать Голанские высоты означало бы закрыть глаза на зверства Асада и дестабилизирующее присутствие Ирана в регионе. Укрепление безопасности Израиля повышает наши способности бороться с общими угрозами», — написал он в Twitter.

Ранее МИД России назвал пренебрежительным заявление Трампа по Голанским высотам.

Там отметили, что регион является сирийской территорией, которая была оккупирована Израилем в результате войны 1967 года, после чего незаконно аннексирована.

В МИД Франции заявили, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами будет противоречить нормам международного права. Также против односторонних решений по региону выступили в Германии. Китай отметил необходимость соблюдения резолюций ООН по данному вопросу.

Как указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса.

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