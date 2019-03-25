Захарова прокомментировала подписание Трампом документа по Голанам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире «Русского радио» подписание американским лидером Дональдом Трампом документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Господин Трамп подписал соответствующий документ о признании суверенитета Израиля над Голанами. Что можно сказать? Мы уже говорили об этом неоднократно. регулярно. К сожалению, это может привести — мне страшно, что многие из наших заявлений и комментарии становятся пророческими, но так оно и есть, — это может привести к новому витку напряжённости в регионе Ближнего Востока», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она подчеркнула, что «такие вещи именно потому, что находятся вне правового пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза и так далее, к сожалению, могут только усугубить ситуацию».

Ранее Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.