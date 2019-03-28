США требуют от России оказать давление на Сирию с целью отведения её войск от Голан

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Политический координатор постоянного представительства Соединённых Штатов при ООН Родни Хантер в ходе заседания в Совете Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Голанских высот обратился с требованием к России оказать давление на Сирию с тем, чтобы Дамаск вывел свои войска из указанного региона.

«Россия должна оказать давление на сирийский режим, чтобы он немедленно вывел свои войска из зоны разъединения в Сирии», — приводит его слова РИА Новости

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в комитете сената по международным делам заявил, что, по его мнению, признание Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля может поспособствовать урегулированию между израильтянами и палестинцами.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в регионе.

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