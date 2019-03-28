Аль-Джаафари рассказал о воздушном ударе Израиля по объектам в Алеппо

Короткая ссылка
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации рассказал о воздушном ударе Израиля по ряду объектов в Алеппо.

«В тот момент, когда началось заседание Совета Безопасности, Израиль нанёс удары по району Шейх-Наджар в Алеппо, это почти в 500 км от Голан», — заявил он в ходе мероприятия, которое проходит на фоне решения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По словам аль-Джаафари, силы ПВО Сирии смогли отразить несколько ударов.

Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник передавало, что силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля по ряду объектов в Алеппо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить