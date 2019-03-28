Аль-Джаафари рассказал о воздушном ударе Израиля по объектам в Алеппо
«В тот момент, когда началось заседание Совета Безопасности, Израиль нанёс удары по району Шейх-Наджар в Алеппо, это почти в 500 км от Голан», — заявил он в ходе мероприятия, которое проходит на фоне решения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
По словам аль-Джаафари, силы ПВО Сирии смогли отразить несколько ударов.
Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник передавало, что силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля по ряду объектов в Алеппо.