Постпред Сирии при ООН предложил США отдать Израилю Северную Каролину

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, которое проходит на фоне решения Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, предложил США отдать израильской стороне Северную Каролину.

«Почему бы не отдать Израилю Северную Каролину? Это хороший участок земли... Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну», — цитирует его ТАСС.

Сирийский постпред также обратился к своему израильскому коллеге, отметив, что его страна «стала пешкой в политической игре».

«Голаны — территория Сирии, вне зависимости от того, нравится это Израилю или нет», — заключил он.

Ранее аль-Джаафари подчеркнул, что Сирия не признаёт каких-либо юридических или фактических последствий заявлений американского лидера Дональда Трампа по Голанским высотам.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.