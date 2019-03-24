В Сирии заявили о непризнании последствий заявлений Трампа по Голанам

Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари заявил, что САР не признаёт никаких юридических или фактических последствий заявлений американского лидера Дональда Трампа по Голанским высотам.

«Сирия не признаёт никаких юридических или фактических последствий заявлениям американского президента по вопросу правового статуса Голанских высот, которые признаны оккупированной сирийской территорией», — цитирует РИА Новости аль-Джаафари.

Он заявил, что САР рассматривает эти заявления как «враждебный, беспрецедентный и безответственный шаг, который несёт опасность для стабильности и безопасности Ближнего Востока и всего мира».

Также он подчеркнул, что такая позиция Соединённых Штатов «стала вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Голанских высот, она не имеет никакого отношения к международному праву и уставу ООН».

21 марта Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В Евросоюзе заявили, что позиция блока не изменилась — он по-прежнему не признаёт данную территорию частью Израиля.