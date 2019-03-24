В Сирии заявили о непризнании последствий заявлений Трампа по Голанам
- РИА Новости
«Сирия не признаёт никаких юридических или фактических последствий заявлениям американского президента по вопросу правового статуса Голанских высот, которые признаны оккупированной сирийской территорией», — цитирует РИА Новости аль-Джаафари.
Он заявил, что САР рассматривает эти заявления как «враждебный, беспрецедентный и безответственный шаг, который несёт опасность для стабильности и безопасности Ближнего Востока и всего мира».
Также он подчеркнул, что такая позиция Соединённых Штатов «стала вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Голанских высот, она не имеет никакого отношения к международному праву и уставу ООН».
21 марта Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
В Евросоюзе заявили, что позиция блока не изменилась — он по-прежнему не признаёт данную территорию частью Израиля.