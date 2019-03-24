В Кремле заявили о неизменной позиции по Голанам
- Reuters
«Позиция России и СБ ООН по Голанам хорошо известна», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон на «очень важные встречи» с президентом США Дональдом Трампом.
21 марта Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
В Евросоюзе заявили, что позиция блока не изменилась — он по-прежнему не признаёт данную территорию частью Израиля.