В Кремле заявили о неизменной позиции по Голанам

Кремль не изменил позицию по вопросу Голанских высот, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция России и СБ ООН по Голанам хорошо известна», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон на «очень важные встречи» с президентом США Дональдом Трампом.

21 марта Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В Евросоюзе заявили, что позиция блока не изменилась — он по-прежнему не признаёт данную территорию частью Израиля.