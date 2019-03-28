Сафронков: США осложняют нормализацию отношений Израиля с арабскими странами

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Голанских высот заявил, что Соединённые Штаты продолжают осложнять нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.

«Недопустимо, чтобы наметившаяся положительная динамика подрывалась односторонними шагами, которые не только осложняют усилия по оздоровлению обстановки в Сирии, налаживанию политического процесса, но и создают серьёзные препятствия в деле нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами», — уточнил он.

Сафронков подчеркнул, что Вашингтон принял одностороннее решение признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами «вопреки мнению и предупредительным сигналам международного и регионального уровней».

25 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

Впоследствии в МИД России напомнили, что согласно резолюции СБ ООН 497 решение израильской стороны установить свои законы, юрисдикцию и управление на части сирийской территории недействительно и не имеет юридической силы.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.