Помпео считает, что признание Голан израильскими поможет урегулированию с Палестиной

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в комитете сената по международным делам заявил, что, по его мнению, признание Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля может поспособствовать урегулированию между израильтянами и палестинцами.

«Мы считаем, что это повышает вероятность того, что мы добьёмся разрешения конфликта между Израилем и палестинцами», — приводит его слова РИА Новости.

По словам госсекретаря, это решение «даёт ясность, которая убирает любую неопределённость».

25 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

Многие государства Ближнего Востока, Россия, а также страны ЕС не одобрили подобный шаг Белого дома.

Впоследствии член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.