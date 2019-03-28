Помпео считает, что признание Голан израильскими поможет урегулированию с Палестиной
«Мы считаем, что это повышает вероятность того, что мы добьёмся разрешения конфликта между Израилем и палестинцами», — приводит его слова РИА Новости.
По словам госсекретаря, это решение «даёт ясность, которая убирает любую неопределённость».
25 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.
Многие государства Ближнего Востока, Россия, а также страны ЕС не одобрили подобный шаг Белого дома.
Впоследствии член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.