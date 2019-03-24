Постпред Сирии при ООН сообщил Гутеррешу о неприятии слов Трампа о Голанах

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Постоянный представитель Сирии при всемирной организации Башар Джаафари в рамках встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем рассказал о неприятии Дамаском заявлений президента США Дональда Трампа относительно планов Вашингтона признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами.
Постпред Сирии при ООН сообщил Гутеррешу о неприятии слов Трампа о Голанах
  • Reuters

Об этом передаёт SANA.

«Гутерреш... попросил от официального представителя ООН выпустить заявление, подчёркивающее позицию организации относительно того, что Голаны — это оккупированная Израилем сирийская территория», — говорится в тексте.

21 марта Трамп заявил, что пришло время признать Голанские высоты территорией Израиля. 

Впоследствии, как указали в МИД России, согласно резолюции СБ ООН 497 решение израильской стороны установить свои законы, юрисдикцию и управление на части сирийской территории недействительно и не имеет юридической силы.

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