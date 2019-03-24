Постпред Сирии при ООН сообщил Гутеррешу о неприятии слов Трампа о Голанах
- Reuters
Об этом передаёт SANA.
«Гутерреш... попросил от официального представителя ООН выпустить заявление, подчёркивающее позицию организации относительно того, что Голаны — это оккупированная Израилем сирийская территория», — говорится в тексте.
21 марта Трамп заявил, что пришло время признать Голанские высоты территорией Израиля.
Впоследствии, как указали в МИД России, согласно резолюции СБ ООН 497 решение израильской стороны установить свои законы, юрисдикцию и управление на части сирийской территории недействительно и не имеет юридической силы.