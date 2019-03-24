Постпред Сирии при ООН сообщил Гутеррешу о неприятии слов Трампа о Голанах

Постоянный представитель Сирии при всемирной организации Башар Джаафари в рамках встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем рассказал о неприятии Дамаском заявлений президента США Дональда Трампа относительно планов Вашингтона признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами.

Об этом передаёт SANA.

«Гутерреш... попросил от официального представителя ООН выпустить заявление, подчёркивающее позицию организации относительно того, что Голаны — это оккупированная Израилем сирийская территория», — говорится в тексте.

21 марта Трамп заявил, что пришло время признать Голанские высоты территорией Израиля.

Впоследствии, как указали в МИД России, согласно резолюции СБ ООН 497 решение израильской стороны установить свои законы, юрисдикцию и управление на части сирийской территории недействительно и не имеет юридической силы.