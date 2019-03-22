Зариф: страны ОИС потрясены заявлением Трампа о Голанских высотах

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все главы МИД стран — участников Организации исламского сотрудничества (ОИС) потрясены словами американского президента Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот израильскими.
Зариф: страны ОИС потрясены заявлением Трампа о Голанских высотах
  • Reuters

По его словам, все представители внешнеполитических ведомств стран ОИС, которые собрались в Турции, «осуждают варварский террор» против мусульман в новозеландском Крайстчерче, а также намерены объединиться против «опасного течения расизма и исламофобии на Западе». 

«Все потрясены из-за Дональда Трампа, который продолжает пытаться отдать то, что ему не принадлежит, расистскому Израилю: сначала Аль-Кудс, теперь Голаны», — написал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление Трампа о Голанских высотах.

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