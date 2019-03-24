Захарова ответила на заявление Помпео по Голанам и Крыму
- РИА Новости
Таким образом дипломат прокомментировала недавнее высказывание госсекретаря США Майка Помпео. Глава внешнеполитического ведомства сказал, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами отличается от ситуации с Крымом.
По его словам, намерения Вашингтона в полной мере соответствуют «реальному положению дел на местах».
«Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря», — написала Захарова в Facebook.
Она поблагодарила Помпео, отметив, что в Москве «всё поняли» и скорректируют стратегию информационной работы.
21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Голаны израильской территорией.