Захарова ответила на заявление Помпео по Голанам и Крыму

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Запад делает всё возможное, чтобы миру не было известно о реальной ситуации в Крыму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова ответила на заявление Помпео по Голанам и Крыму
  • РИА Новости

Таким образом дипломат прокомментировала недавнее высказывание госсекретаря США Майка Помпео. Глава внешнеполитического ведомства сказал, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами отличается от ситуации с Крымом.

По его словам, намерения Вашингтона в полной мере соответствуют «реальному положению дел на местах».

«Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря», — написала Захарова в Facebook.

Она поблагодарила Помпео, отметив, что в Москве «всё поняли» и скорректируют стратегию информационной работы.

21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Голаны израильской территорией. 

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