Захарова ответила на заявление Помпео по Голанам и Крыму

Запад делает всё возможное, чтобы миру не было известно о реальной ситуации в Крыму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала недавнее высказывание госсекретаря США Майка Помпео. Глава внешнеполитического ведомства сказал, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами отличается от ситуации с Крымом.

По его словам, намерения Вашингтона в полной мере соответствуют «реальному положению дел на местах».

«Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря», — написала Захарова в Facebook.

Она поблагодарила Помпео, отметив, что в Москве «всё поняли» и скорректируют стратегию информационной работы.

21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Голаны израильской территорией.