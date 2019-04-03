В США призвали Турцию признать итоги муниципальных выборов

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Заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что американские власти призывают Турцию признать итоги муниципальных выборов.
В США призвали Турцию признать итоги муниципальных выборов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Bloomberg.

«Свободные и справедливые выборы важны для любой демократии, и это означает, что важным является и принятие законных результатов выборов. Мы ожидаем этого от Турции, которая в этом отношении имеет длинную похвальную традицию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что турецкая Партия справедливости и развития, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала апелляции с целью обжалования результатов муниципальных выборов в Стамбуле.

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