В США призвали Турцию признать итоги муниципальных выборов
- РИА Новости
Об этом сообщает Bloomberg.
«Свободные и справедливые выборы важны для любой демократии, и это означает, что важным является и принятие законных результатов выборов. Мы ожидаем этого от Турции, которая в этом отношении имеет длинную похвальную традицию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что турецкая Партия справедливости и развития, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала апелляции с целью обжалования результатов муниципальных выборов в Стамбуле.